Es ist ein markantes Datum in der bisher 120 Jahre währenden Geschichte des 1. FC Kaiserslautern: RHEINPFALZ-Recherchen nach wird der FCK an diesem Montag, 15. Juni, bekanntgeben, dass er beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat. Dem Fußball-Drittligisten gehen – wie mehrfach berichtet – die flüssigen Mittel aus. Zudem drücken den FCK gut 20 Millionen Euro Schulden. Ziel ist es, den dauerfinanzschwachen Klub zu sanieren und von einem Großteil der Verbindlichkeiten zu befreien. Der Antrag verschafft dem Klub zeitlich und finanziell Luft. Der FCK muss zunächst keine Verbindlichkeiten mehr begleichen. Vorerst übernimmt die Bundesagentur für Arbeit Gehaltskosten von monatlich 6900 Euro pro Arbeitnehmer.

DFB hat Punkteabzug ausgesetzt

Der FCK kann, die sportliche Qualifikation vorausgesetzt, trotzdem auch in der nächsten Saison in der Dritten Liga bleiben. Der DFB hat schon vor über zwei Monaten angekündigt, wegen der Corona-Krise vom eigentlich für einen solchen Fall vorgesehenen Abzug von neun Punkten abzusehen. FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt wird den FCK weiter managen, unterstützt von Insolvenzanwälten wie etwa dem Stuttgarter Juristen Dirk Eichelbaum. Es stehen nun weitere intensive Verhandlungen mit den Gläubigern über einen Schuldenschnitt an. Die Gespräche mit den Darlehensgebern laufen seit Wochen. Wichtig dabei sind vor allem die Positionen der großen Gläubiger, dem Stuttgarter Finanzdienstleister Quattrex (rund zehn Millionen Euro), dem Luxemburger Darlehensgeber Flavio Becca (2,6 Millionen) und Sportvermarkter Lagardère (rund zwei Millionen Euro). Auch über die rund drei Millionen Euro, die Privatanleger dem FCK über zwei Fananleihen und die Internet-Plattform Kapilendo geliehen haben, wird verhandelt werden. Wie viel die Fans davon wann wiederbekommen, ist offen.

Das Insolvenzverfahren soll dem FCK helfen, den Klub für dringend benötigte Investoren in Aktien der Kapitalgesellschaft attraktiver zu machen. Denn bis zum Ende der nächsten Saison, also bis 30. Juni 2021, braucht der FCK auch jenseits des kommenden Plan-Insolvenzverfahrens rund elf Millionen Euro, um weiter in der Dritten Liga zu spielen.

