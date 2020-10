Cheftrainer Jeff Saibene wird im Drittliga-Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch (19 Uhr) gegen den FC Ingolstadt weiter auf Hikmet Ciftci verzichten. Die Muskelverletzung sei zwar ausgeheilt und Ciftci habe am Montag auch trainiert, jedoch fehlten ein, zwei Einheiten bis zu hundertprozentiger Einsatzbereitschaft, sagte Saibene. Am Samstag anlässlich des Auswärtsspiels beim SV Meppen werde der 22-jährige Mittelfeldspieler aber definitiv im Kader stehen. Neben Ciftci fehlen außer den Langzeitverletzten Lukas Spalvis und Lukas Gottwalt weiterhin auch Nicolas Sessa, Anas Bakhat und Alexander Winkler.

Saibenes Trip in die Vergangenheit

In den beiden Duellen der Vorsaison leitete Jeff Saibene noch den kommenden Gegner des FCK an. „Ich kann meinen Jungs sicher ein, zwei Tipps geben. Ich glaube allerdings nicht, dass das so entscheidend sein wird“, sagt der Trainer. Ausschlaggebend sei wahrscheinlich die Effektivität: „Wir kreieren schon viele Chancen, das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir sie aber auch reinmachen.“

Die Roten Teufel warten noch immer auf den ersten Rundenerfolg, sie belegen mit drei Punkten aus fünf Spielen Platz 17. Stand Dienstag, 13 Uhr, waren für das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 2200 Karten verkauft. Bis Mittwoch, 13 Uhr, können Tickets von Dauerkarteninhabern der Vorsaison und Mitgliedern online erworben werden. Maximal 7500 Personen dürfen die Partie live vor Ort verfolgen.