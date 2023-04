Mit Hansa Rostock tritt am Samstag der Vorletzte des Zweitliga-Klassements beim 1. FC Kaiserslautern an. Doch wenn die Partie um 13 Uhr angepfiffen wird (Liveblog auf rheinpfalz.de, Sky), werden Stand Donnerstagmorgen mindestens 40.717 Besucher die Tribünen des Fritz-Walter-Stadions bevölkern, 2200 davon als Unterstützer des Gastes.

Die Roten Teufel müssen wie schon beim 0:0 in Regensburg auf Nicolas de Préville und sehr wahrscheinlich auch auf Kenny Prince Redondo verzichten. De Préville, sagt Cheftrainer Dirk Schuster, laboriere an einem Muskelfaserriss „an besonderer Stelle“ und könne vermutlich erst im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am 13. Mai wieder mitwirken. Hinter Redondos Einsatz gegen Hansa stehe aufgrund muskulärer Probleme ein „dickes, großes, fettes“ Fragezeichen.

Der unberechenbare Boyd

Redondo steigt an diesem Donnerstag wieder in Teilbereiche des Trainings ein. Nicolai Rapp übte bereits am Mittwoch wieder mit und werde, sofern bis zum Spiel keine Verschlechterung eintrete, auch im Kader stehen, sagt Schuster. Terrence Boyd kann nach verbüßter Gelbsperre wieder auflaufen. Für das Spiel des FCK ist dies von großem Nutzen. „Seine Tore und seine Assists sprechen für sich“, sagt Schuster, „er hätte noch ein paar Tore mehr erzielen können, wenn er einfache Chancen genutzt hätte; im Gegenzug macht er die komplizierten rein. Er ist unberechenbar für den Gegner und manchmal auch für uns.“

Apropos Gegner: Schuster hält dessen Tabellenstand für trügerisch. Der Chefcoach erwartet eine mit unbedingtem Willen ausgestattete Rostocker Mannschaft, die den FCK mit aggressiver Spielweise bearbeiten werde. Alois Schwartz, der in Kaiserslautern bestens bekannte Trainer, sei mit allen Wassern gewaschen: „Er kennt in der Zweiten Liga alle Situationen.“