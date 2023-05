Vor dem Wochenende über ein Spiel in der A-Klasse irgendwo in der Pfalz gelesen: „Das Ergebnis ist nicht egal, aber zweitrangig“, sagt der Trainer, „wichtig ist, dass sich niemand verletzt.“ Nein, es war nicht Dirk Schuster, der Coach des 1. FC Kaiserslauteren. Mit ein bisschen mehr Einsatz, Ernstund Siegeswillen sollte seine Mannschaft das letzte Spiel dieser Runde schon angehen, damit sich die Roten Teufel mit einem guten Ergebnis gegen Fortuna Düsseldorf in die Sommerpause verabschieden. Ob ihnen das gelingt? Die Verletztenliste ist jetzt schon lang. Anpfiff ist am Pfingstsonntag um 15.30, die RHEINPFALZ ist im Stadion und im Liveblog dabei.