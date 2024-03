Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Anpfiff in Kaiserslautern ist am Samstag um 13 Uhr, die RHEINPFALZ ist natürlich vor Ort und per Liveblog dabei.

Keine Rolle spielt für Funkel hingegen die Partie aus der Vorrunde. Ob das alle so sehen? Der FCK führte 3:0 – und verlor 3:4. Nachdem Ragnar Ache von einer Flasche am Kopf getroffen wurde und sich ein paar Minuten später verletzt, geriet das Spiel aus den Fugen – und irgendwie auch die Saison der Roten Teufel.

Vorbei die rosarote DFB-Welt, harter Alltag in der Liga Zwei: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Fortuna Düsseldorf. Die alte Liebe von FCK-Coach Friedhelm Funkel ist zu Gast bei seinem aktuellem Schwarm, der Betzenberg wird wieder voll sein. „Es ist kein Spiel wie jedes andere für mich, das ist klar“, sagt Funkel. Vier Jahre hat er bei der Fortuna gearbeitet, doch für 90 Minuten ruht die Freundschaft. „Ich will gewinnen“, sagt der Trainer, „danach wünsche ich der Fortuna alles erdenklich Gute.“ Schließlich ist Relegationsplatz drei noch drin.

