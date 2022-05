Warum besonders viele Ukrainer nach Kaiserslautern flüchten

Rheinland-Pfalz ist als Zufluchtsort für kriegsvertriebene Ukrainer gefragt. Und besonders gefragt ist die Region rund um den Betzenberg. In anderen Pfälzer Kommunen gibt es hingegen noch reichlich Luft nach oben. Das Land will die Verteilung gerechter machen. Zum Artikel

Russland hat die Schlacht um Charkiw verloren

Dass sich die russischen Streitkräfte teils hinter die Grenze zurückgezogen haben, ist ein wichtiger Erfolg für die ukrainischen Soldaten. Entsprechend feiern sie ihren Sieg der Schlacht um Charkiw. Doch viele Bewohner der Grenzstadt trauen der Waffenruhe nicht. Zum Artikel

Leberwurst: Botschafter Melnyk bedankt sich für „leckeres Präsent“

Die Leberwurst des Herxheimer Metzgermeisters Walter Adam hat den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk offenbar erreicht – das geht aus einem Beitrag Melnyks auf dem sozialen Netzwerk Twitter hervor. Zum Artikel

Wie geht man mit dem nahenden Tod um?

Die Nachricht, dass man eine schwere, unheilbare Krankheit hat, ist ein Schock. Wie reagiert man als Familie oder Freund richtig? Gibt es überhaupt eine richtige Reaktion? Zum Artikel

Pfälzer Influencerin: Frauenarzt-​Video bringt den Durchbruch

Sie hat mittlerweile rund eine Million Fans. Die Influencerin Peere heißt eigentlich Hannah und ist ausgebildete Erzieherin. Im Internet befasst sie sich mit Jugendthemen, und das möglichst ohne Tabus. Zum Artikel

Fragen und Antworten zum FCK-​Spiel: Sicherheit, Anreise und Alkoholverbot

47.000 Zuschauer werden am Freitag zum Relegationsspiel zwischen dem FCK und Dynamo Dresden auf dem Betzenberg erwartet. Die Polizei stuft die Partie als Hochrisikospiel ein. Was Besucher bei der Anreise und vor Ort beachten sollten. Zum Artikel

Schulklo: Spanner muss 2000 Euro zahlen

Ein Mann ist vergangenes Jahr beim Spannen in der Damentoilette einer Landauer Schule erwischt worden. Gegen die ihm daraufhin verhängte Strafe in Höhe von 2000 Euro legte er Berufung ein. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Landau darüber lief allerdings anders als erwartet. Zum Artikel

Der Zensus 2022: Das müssen Sie jetzt wissen

Gerade beginnen die Befragung von ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern in der Pfalz für den diesjährigen Zensus. Was gefragt wird und was der Zweck dieser Erhebung ist erfahren Sie hier und hier.

Viele Nichtwähler in NRW: Kein Interesse an Politik?

Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen gaben über 44 Prozent der Wahlberechtigten keine Stimme ab. Über ihre Motive kann man nur spekulieren. Politik-Redakteur Winfried Folz betont: Wahlen dürfen keine Eliteveranstaltungen werden. Zum Artikel

Neue Straßenbahn-​Linie für Mannheim

Das Straßenbahn-Netz in Mannheim soll in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden. Auf einer neuen Strecke sollen die Linie 3 und 8 miteinander verbunden werden. Zum Artikel

Ein Piepmatz auf Abwegen

Wenn der Arbeitstag mit einer ungewöhnlichen Jagd beginnt: Die Neustadter Lokalredaktion hatte unerwarteten, tierischen Besuch. Doch diesen wieder einzufangen, war alles andere als leicht. Zum Artikel