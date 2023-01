Der 1. FC Kaiserslautern wird sein Sommertrainingslager auf die Saison 2023/24 in den USA, dort größtenteils im Bundesstaat Minnesota, absolvieren. Ende Juni soll es stattfinden. Wann genau und für wie lange, ist noch nicht endgültig festgelegt. Höhepunkt des Trainingslagers wird ein Aufeinandertreffen am 28. Juni mit Minnesota United FC sein. Der Club spielt in der Major League Soccer (MLS). Das ist die US-amerikanische Erste Liga.

Für den FCK ist es die dritte USA-Reise in der Vereinsgeschichte. 1957 absolvierte die Walter-Elf eine rund dreiwöchige USA-Reise. 1992 ging es für den FCK wieder über den Atlantik. Nun werden die Roten Teufel einen Großteil der Zeit in Minnesota verbringen. Das Testspiel gegen Minnesota United steigt im Allianz Field des MLS-Clubs. 19.600 Zuschauer kommen da rein. Für mitreisende FCK-Fans wird es ein Ticketkontingent geben. Seit 2017 tritt Minnesota United FC in der Major League Soccer an. Den bisher größten Erfolg seiner noch jungen Vereinsgeschichte erreichte das Team aus St. Paul im Jahr 2020, als es sich in den Playoffs erst in den Western Conference Finals gegen die Seattle Sounders geschlagen geben musste. Für den MNUFC wird das Aufeinandertreffen mit den Roten Teufeln das dritte Freundschaftsspiel gegen einen deutschen Club sein: Im Jahr 2019 unterlag das Team des englischen Cheftrainers Adrien Heath mit 0:1 gegen Hertha BSC, im Sommer 2022 setzte sich der MLS-Club mit 4:3 gegen den SC Paderborn durch.

Hengen: Schon immer großen Bezug zu USA

„Wir freuen uns sehr darauf, unser Trainingslager im Sommer in den USA absolvieren zu dürfen. Das wird für alle Beteiligten sicherlich eine tolle neue Erfahrung werden. Durch die vielen Amerikaner, die in der Region um Kaiserslautern leben, haben wir beim FCK schon immer einen großen Bezug zu den Vereinigten Staaten und daher ist es für uns etwas ganz Besonderes, in die USA zur reisen und den deutschen Fußball vor Ort vertreten zu dürfen. Der Fußball in den USA und insbesondere die MLS haben in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, so dass wir vor Ort nicht nur super Bedingungen für unser Trainingslager vorfinden werden, sondern mit dem Freundschaftsspiel bei Minnesota United auch eine attraktive Aufgabe und große sportliche Herausforderung in der Saisonvorbereitung fixieren konnten. Eine solche Reise ist zudem ein Blick über den Tellerrand, mit dem man neue Eindrücke und Erkenntnisse gewinnen kann“, blickt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen auf das Trainingscamp in den USA voraus.

Die genauen Zeiten des USA-Trainingslagers Ende Juni stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final fest. Auch ein weiteres Freundschaftsspiel ist aktuell noch in der Planung.