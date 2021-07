Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Der FCK hat sich nach RHEINPFALZ-Informationen mit Felix Götze und dem FC Augsburg auf eine neuerliche Ausleihe des Defensivspielers verständigt. Zuvor hatte Götze seinen Vertrag beim Bundesligisten bis Juni 2023 verlängert, so dass er nun erneut nach Kaiserslautern verliehen werden kann. Die Leihe ist bis zum 30. Juni 2022 befristet.

Der 23-Jährige soll nach Informationen der RHEINPFALZ kurzfristig ins Trainingslager des FCK nach Mals in Südtirol nachreisen. Bis Samstag bereiten sich die Mannschaft und Trainer Marco Antwerpen dort auf die neue Spielzeit vor.

Götze war in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis an den Betzenberg gekommen und hatte mit starken Leistungen großen Anteil am Klassenerhalt der Roten Teufel.