Die Klemmtalbrücke über der B10 zwischen Albersweiler und Queichhambach ist wieder in der Hand von FCK-Fans. Die Polizeiwache Annweiler meldet, dass die Stirnseite der großen Bogenbrücke vermutlich am zurückliegenden Wochenende in den Vereinsfarben Rot-Weiß-Rot besprüht wurde. So sah sie bereits früher aus. Zwischenzeitlich wurde eine rote Seite mit schwarzer Farbe übermalt, sodass die Brücke in den Farben der Reichsflagge erschien. Nachdem die RHEINPFALZ die Polizei darauf aufmerksam gemacht hatte, wurde die Straßenmeisterei beauftragt, die Bemalung zu entfernen, was mittlerweile geschah. Und nun? Was wird mit dem rot-weiß-roten Anstrich passieren? Auf der Polizeiwache gibt man sich auf Nachfrage umgänglich: Die Straßenmeisterei würde die Farbe wohl wieder entfernen. Es sei nur die Frage, ob sie sich dabei so schnell bemühe wie bei der Reichsflagge.