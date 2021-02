Nach dem Auswärtssieg ihrer Mannschaft beim SV Waldhof Mannheim haben am Samstagabend etwa 300 Fans des 1. FC Kaiserslautern am Fritz-Walter-Stadion das Team empfangen. Auf einem vom Verein auf Facebook geposteten Video sind Dutzende FCK-Anhänger am Bus der Roten Teufel zu sehen, die zum Teil mit bengalischen Fackeln die Ankunft der Mannschaft am Tor zur Nordtribüne bejubeln. Laut Polizei verhielten sich die Fans friedlich, behinderten aber den Straßenverkehr und hielten den Mindestabstand nicht ein. Teilweise sei auch keine Mund-Nasen-Abdeckung getragen worden. Polizei und das Ordnungsamt der Stadt ermitteln. Dazu sollen auch Videos ausgewertet werden, die mutmaßliche FCK-Fans beim Abbrennen von Pyrotechnik in der Stadt zeigen.