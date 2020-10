Die Polizei sucht Zeugen nach einer räuberischen Erpressung am Rande des Fußballspiels des FV Dudenhofen gegen den FSV Jägersburg am Samstagnachmittag in der Iggelheimer Straße. Wie die Beamten am Sonntagvormittag mitteilten, war ein 27 Jahre alter Mann aus Mittelbach zusammen mit einem 20-Jährigen aus Römerberg auf dem Weg zu seinem geparkten Auto. Der Mann war mit Fanartikeln des SV Waldhof Mannheim bekleidet. Als der 27-Jährige an seinem Fahrzeug eintraf, wurde er von einer fünfköpfigen Gruppe angehalten und von einem Mann aus dieser Gruppe, unter der Androhung von Schlägen, aufgefordert, seine Fanartikel herauszugeben. Nachdem der Mittelbacher die entsprechende Bekleidung im Wert von rund 80 Euro ausgehändigt hatte, flüchtete die Tätergruppe in Richtung Ortsausgang.

Die Personen dieser Gruppe sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt gewesen sein. Laut Polizei konnten drei Männer genauer beschrieben werden: Demnach trug einer eine rote FCK-Jacke, graue Jogginghosen und hatte hellblonde Haare. Ein weiterer Mann aus der Gruppe hatte rote Locken, eine kräftige Statur und war zirka 1,70 Meter groß. Ein Dritter hatte schwarze Haare, war „auffallend schlank“, 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Jacke. Inwieweit ein Bezug zum Spiel des FV Dudenhofen besteht, sei noch nicht geklärt, heißt es von der Polizei. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.