Nach dem Rückzug von Valentin Helou hat der 1. FC Kaiserslautern den Beirat seiner ausgegliederten Management GmbH neu aufgestellt. Auf der Mitgliederversammlung am 10. Dezember war eine Satzungsnovelle verabschiedet worden, die nach einer Eintragung ins Handelsregister jetzt umgesetzt wird. Demnach setzt sich der der Beirat künftig aus zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie einem Mitglied des Vorstands zusammen. Gemäß Beschluss vom 28. Februar wird der Vorstandsvorsitzende Gero Scira in den Beirat entsandt.

Der Beirat wird, neben den vom 1. FC Kaiserslautern e.V. entsandten Vertretern, wie bisher von zwei Beiräten von Investorenseite komplettiert. Das sind Guiseppe Nardi und Klaus Dienes. Neben Neuling Scira fungiert Rainer Keßler weiter als Beiratsvorsitzender, FCK-Ikone Hans-Peter Briegel ist sein Stellvertreter.

„Mit der vorgenommenen Strukturanpassung erhöhen wir die Transparenz innerhalb der Gremien des 1.FC Kaiserslautern und tragen der gesellschaftsrechtlichen Verantwortung des Vorstands des FCK als alleinigem Gesellschafter der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH Rechnung. Somit sind nun alle Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands sowohl im Aufsichtsrat der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co KGaA als auch im Beirat der 1.FC Kaiserslautern Management GmbH vertreten“, sagte Keßler in einer FCK-Mitteilung. Der Beirat der Roten Teufel fungiert unter anderem als Aufsichts- und Beratergremium für die Geschäftsführung. Neben dem langjährigen Geschäftsführer Thomas Hengen kommt ab 1. Juli Marc Strauß von der SV Elversberg als zweiter Geschäftsführer an den Betzenberg. Er verantwortet dann vor allem den kaufmännischen Bereich.