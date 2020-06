In der Partie des FCK gegen den FC Viktoria Köln steht am Samstag Avdo Spahic für Lennart Grill im Tor. Ansonsten hat Trainer Boris Schommers kräftig durchgemischt, was die Mannschaftsaufstellung angeht. Der FCK führt zur Pause 1:0. Der Treffer ist das 13. Saisontor für Christian Kühlwetter.

