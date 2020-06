Der Drittligist 1. FC Kaiserslautern will an diesem Samstag seine positive Bilanz gegen den KFC Uerdingen ausbauen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Drei Spiele, drei Siege, 9:2 Tore: Das ist die Bilanz des 1. FC Kaiserslautern gegen den KFC Uerdingen in der Dritten Liga. Das 3:0 im Hinspiel, es war der Start einer Serie von fünf Siegen in Folge. Natürlich hätte FCK-Trainer Boris Schommers nichts dagegen, wenn das Spiel gegen Uerdingen auch in der Rückrunde der Startschuss für eine Serie werden würde.

