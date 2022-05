Leitartikel zum FCK-Aufstieg: Das Herz der Pfalz

Der 1. FC Kaiserslautern ist zurück in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Geholfen haben ihm seine Fans, die Stadt und eine regionale Investorengruppe.

FCK: Die Aufstiegsfeier in Bildern und Videos

Die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern wurde am Mittwochabend in Kaiserslautern für den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Bilder und Videos von der Feier finden Sie in unserem Blog.

Rentiert sich das Neun-​Euro-Ticket?

Der Aufwand ist beträchtlich, der Nutzen noch nicht absehbar: Das bringt das Neun-Euro-Ticket wirklich. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Umweltministerin im Interview: Haben Sie was gegen Autos, Frau Eder?

Ohne gutes Nahverkehrsangebot ist ein 365-Euro-Ticket sinnlos, sagt die Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Katrin Eder (Grüne) im Interview.

Festivals, Tanken, Neun-Euro-Ticket: Das bringt der Juni

Tanken soll billiger werden, so manches Schulkind kann sich freuen und ein alter Bekannter wird in den Ruhestand geschickt. Das bringt der Juni.

Frankenthaler Strohhutfest eröffnet

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wurde am Donnerstag in Frankenthal das Strohhutfest eröffnet.

Apache 207 als Neu-Winzer

Der erfolgreiche Ludwigshafener Rapper Apache 207 geht mit seinem Cuvée unter die Winzer. Wir haben den Wein probiert.

Rezept-Tipp: Tagliatelle mit Pfälzer Spargel und Rucola-Pesto

Warum nicht mal Pasta und Pesto zum Pfälzer Spargel? Ulrike Meisel von den Landfrauen aus Neustadt kocht für uns ein leichtes Mittagessen für laue Sommertage.