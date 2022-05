Feuerwehr nach Großbrand im Dauerstress

Die Folgen des Großbrandes auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann in Neustadt haben die Feuerwehr auch am Sonntag noch beschäftigt. Jetzt warten alle gespannt, wann die Polizei erste Ermittlungsergebnisse vorlegt. Zum Artikel

FCK taumelt in Richtung Relegation

Der 1. FC Kaiserslautern geht in die Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden. Das steht nun fest. In seiner letzten Punktrundenpartie bei Viktoria Köln spielt der FCK eine ganz schwache erste Halbzeit und verliert deshalb verdient. Ein Gerücht sorgt für Aufruhr. Zum Artikel

Großes Polizeiaufgebot bei Hells-Angels-Feier mit 200 Rockern

Über 200 Rocker aus der ganzen Republik und dem benachbarten Ausland kamen am Samstagabend in Edenkoben zusammen. Das Neustadter Charter der Hells Angels hatte zu einer Feier eingeladen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und entdeckte manches Verbotenes. Zum Artikel

Hochrechnungen: CDU gewinnt in Schleswig-Holstein klar

In Schleswig-Holstein holt die CDU nach einer Serie von Wahlniederlagen in Bund und Ländern erstmals wieder einen Erfolg - auch dank des populären Ministerpräsidenten. Zum Artikel

Corona: Warum das Virus bleibt

Eine Herdenimmunität kann es mit Sars-CoV-2 nie geben, weil der Erreger ständig mutiert. Deshalb ist das Impfen so wichtig – auch wenn es Nebenwirkungen hat. Zum Artikel

A6: Baustelle führt zu Staus in der Stadt

Was immer mal wieder unverhofft passiert, kam diesmal mit Ansage: Der gesamte Verkehr, der sonst über die A6 rollt, hat sich am Wochenende durchs Lauterer Stadtgebiet wälzen müssen. Zum Artikel

Autokorso: Umstrittene Kundgebung auf Rädern

Rund 70 Autos haben am Sonntag, 8. Mai, an einem Fahrzeugkorso von Zweibrücken nach Saarbrücken teilgenommen. Die Organisatoren hatten geäußert, sie wollten damit gegen die Diskriminierung Russisch sprechender Menschen demonstrieren. Zum Artikel

Zug erfasst Auto: Autofahrerin stirbt

Am Sonntagnachmittag hat eine Regionalbahn an einem Bahnübergang in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) ein Auto erfasst. Dabei kam eine Autofahrerin ums Leben. Zum Artikel

Pylonbrücke: Tragfähigkeit nicht gefährdet

Die Ludwigshafener Pylonbrücke bleibt zwar wegen einer Blasenbildung im Asphaltbelag aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt, aber ihre Tragfähigkeit sei nicht angegriffen. Zum Artikel