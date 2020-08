Wie der Verein am Montag mitteilte, werden die Trainingseinheiten der Roten Teufel aufgrund der Einschränkungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiterhin ohne Zuschauer stattfinden. Offen sei noch, ob bei den Testspielen Zuschauer zugelassen werden können, teilte FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Bereits etwas mehr als eine Woche nach dem Trainingsauftakt steht das erste Pflichtspiel für die Männer in Rot an: Am Samstag, 15. August, 19 Uhr, soll das ursprünglich für 25. März vorgesehene Halbfinal-Stadtderby im Verbandspokal gegen den SV Morlautern nachgeholt werden. Der Sieger dieser Partie trifft am 22. August im Endspiel auf den SV Alemannia Waldalgesheim.

Test bei Ligakonkurrent

Einen Tag vor dem Verbandspokal-Finale bestreitet die Schommers-Elf ein Testspiel gegen den Regionalligisten FC Bayern Alzenau. Vom 24. August bis 1. September wird der FCK ins Trainingslager nach Herxheim-Hayna reisen. Trainer Boris Schommers wurde bereits von den guten Bedingungen dort vorgeschwärmt, wie er erzählte. Auf der Sportanlage in Herxheim werden die Lauterer am 28. August zu einem Testspiel den Regionalligisten FC Homburg empfangen.

Am letzten Tag des Trainingslagers macht das Team einen Abstecher nach Wiesbaden, wo am 1. September ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden auf dem Plan steht. Die Generalprobe vor womöglich dem DFB-Pokal-Spiel gegen Zweitligist Jahn Regensburg (11. bis 14. September) findet am 4. September beim französischen Erstligisten FC Metz statt.

FCK-Sommerfahrplan

Mittwoch, 5. August: Trainingsauftakt

Samstag, 15. August, 19 Uhr: Verbandspokal- Halbfinale SV Morlautern - FCK

Freitag, 21. August, 19 Uhr: FCK - FC Bayern Alzenau (Platz 4, Fritz-Walter-Stadion)

Samstag, 22. August: Evtl. Verbandspokalfinale SV Alemannia Waldalgesheim - FCK

24. August bis 1. September: Trainingslager in Herxheim-Hayna

Freitag, 28. August, 15 Uhr: FCK - FC Homburg in Herxheim

Dienstag, 1. September, 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FCK

Freitag, 4. September, 15 Uhr: FC Metz - FCK