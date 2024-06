Der 1. FC Kaiserslautern hat durch seine Pokalerfolge in der vergangenen Saison abzüglich aller Kosten rund sechs Millionen Euro zusätzlich eingenommen. Ohne dieses Geld hätte der Profiverein mit einem leichten strukturellen Minus abgeschnitten. Das hat Geschäftsführer Thomas Hengen bei einem Besuch der RHEINPFALZ-Redaktion in Ludwigshafen gesagt. Die Zahlen der vergangenen Saison seien „unfassbar gut“ gewesen und hätten unter anderem beim Umsatz selbst jene getoppt, die es zu Erstligazeiten gegeben habe. Den ersten Teil des großen Interviews mit dem 49-Jährigen und ein ausführliches Video finden Sie hier.

