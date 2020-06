Stürmer Andri Bjarnason (29) steht beim 1. FC Kaiserslautern nach seiner Adduktorenverletzung wieder im Mannschaftstraining. Chefcoach Boris Schommers bezeichnet den Stürmer als „Option“ für die Drittliga-Partie am Samstag (14 Uhr) gegen den KFC Uerdingen. Die ebenfalls angeschlagenen Mittelfeldspieler Janik Bachmann und Simon Skarlatidis haben am Donnerstag erneut individuell trainiert. „Ich würde mich sehr freuen, zumindest einen von beiden fit für den Kader am Samstag zu bekommen“, sagte Schommers. Gegner Uerdingen steht als Elfter einen Platz vor dem FCK.