Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim, der gerade den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern aus dem Verbandspokal geworfen hat, tritt im Achtelfinale beim Verbandsligisten TuS Marienborn an. Das ergab die Auslosung am Freitag beim Südwestdeutschen Fußballverband in Edenkoben. Einzelne Terminverlegungen sind möglich, aber grundsätzlich ist die Pokalrunde der besten 16 ist für 20. Oktober vorgesehen. Regionalligist FK Pirmasens spielt dann beim Sieger aus der noch auszutragenden Partie TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim - TSG Pfeddersheim. Der FV Dudenhofen empfängt Wormatia Worms. Weitere Achtelfinals: SV Büchelberg - Sieger aus SV Morlautern - Arminia Ludwigshafen, FSV Offenbach - Hassia Bingen, TSV Gau-Odernheim - TB Jahn Zeiskam, SV Steinwenden - SV Gonsenheim sowie SC Idar-Oberstein - TSV Schott Mainz.