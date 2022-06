Hans-Peter Briegel ist in der Pfalz eine Fußball-Legende – nun füllt er beim 1. FC Kaiserslautern wieder Ämter aus: Der 66 Jahre alte Ex-Nationalspieler und Europameister von 1980 fungiert fortan als Mitglied des Aufsichtsrates und des Beirates.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 8. Juni wurde Briegel gemäß Satzung als weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern e.V. bestellt. Der Aufsichtsrat besteht somit aus Rainer Keßler (Vorsitzender), Ben Remy (stellvertretender Vorsitzender), Valentin Helou, Daniel Stich und eben Hans-Peter Briegel.

In einem weiteren Beschluss des Aufsichtsrats wurde Briegel gemäß Satzung auch in den Beirat der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH entsandt. Dem Beirat gehören somit Rainer Keßler (Vorsitzender), Valentin Helou, Briegel, Giuseppe Nardi und Klaus Dienes an.

„Wir sind dankbar, dass wir Hans-Peter Briegel wieder für eine Mitarbeit in den Gremien des FCK gewinnen konnten. Als ehemaliger Spieler, Trainer, Sportdirektor und Aufsichtsrat verfügt er über eine umfassende Kompetenz im sportlichen Bereich und ergänzt somit ideal die Qualität des Aufsichtsrats und des Beirats. Durch seine überragenden Erfolge genießt er nationale und internationale Anerkennung und ist einer der prominentesten Botschafter unseres FCK“, äußert sich der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler in einer Pressemitteilung.