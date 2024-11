Auch bei der 1:2-Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Bundesligisten VfB Stuttgart am zurückliegenden Dienstag hatte der FCK einen guten Eindruck hinterlassen. „Das müssen wir gegen Magdeburg bestätigen, das wird die Aufgabe sein“, sagte Innenverteidiger Jan Elvedi.

Mit Hendrick Zuck, Almamy Touré (beide Aufbautraining) und Philipp Klement (Probleme an der Wade und dem Knie) fallen drei Profis definitiv aus. Nach den beiden Ligasiegen gegen Paderborn (3:0) und in Düsseldorf (4:3) wollen die Lauterer den positiven Trend fortsetzen – und sich in die obere Tabellenhälfte der Zweiten Liga katapultieren.

Der 1. FC Kaiserslautern muss vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den 1. FC Magdeburg um den Einsatz von Jannis Heuer bangen. Der Innenverteidiger musste die Übungseinheit am Freitag mit Oberschenkelproblemen abbrechen. „Der Doc ist jetzt da und Jannis wird behandelt“, sagte Trainer Markus Anfang und konnte nicht beantworten, ob Heuer für die Partie gegen den FCM zur Verfügung steht. Alternativen für heuer wären Boris Tomiak und Luca Sirch, die zuletzt im defensiven Mittelfeld eingesetzt worden waren.

