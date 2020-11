Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will unbedingt den ersten Heimsieg – am Mittwoch (19 Uhr) gegen den formstarken Aufsteiger VfB Lübeck. Allerdings ist der Einsatz von Kapitän Carlo Sickinger fraglich. Der Defensivspieler zog sich am Samstag im Aufwärmtraining vor dem Spiel beim Halleschen FC (1:1) eine Muskelverhärtung im Oberschenkel zu.