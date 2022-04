46.895 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion, voraussichtlich bestes Wetter: Der Drittliga-Südwestschlager am Ostersonntag (ab 14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken sorgt Tage zuvor bereits für freudige Anspannung. „Natürlich kribbelt es“, sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen und wertet den rappelvollen Betzenberg „als Belohnung für die guten Leistungen“ im bisherigen Verlauf der Saison, „das ist ein überragendes Gefühl.“

Dem Wintereinbruch am vergangenen Freitag beim 2:1 in Würzburg scheint der FCK etwas Tribut zu zollen. Hendrick Zuck hat aufgrund einer Erkrankung in dieser Woche noch keine Trainingseinheit absolviert, sein Einsatz ist fraglich. „Gefühlt waren wir alle drei Stunden lang nass“, sagt der selbst leicht erkältete Antwerpen und hofft, sein Kapitän werde sich bis Sonntag gesund zurückmelden. Obendrein könnten auch Mike Wunderlich und Marlon Ritter ausfallen. Beide schlagen sich nach Vereinsangaben mit muskulären Problemen herum. Ritter ist zudem leicht erkältet.

Antwerpen: Gegner ist extrem gefordert

Der 1. FC Kaiserslautern belegt den zweiten Tabellenplatz, der Gast aus Saarbrücken nimmt mit neun Zählern Rückstand auf die Roten Teufel Rang sechs ein. Trainer Uwe Koschinat hat für das Duell am Sonntag eine offensive Ausrichtung prophezeit. „Der Gegner ist extrem gefordert, bei uns zu gewinnen. Was der Trainer ankündigt und wie es dann umgesetzt wird, hat aber noch mit ein paar anderen Dingen zu tun, unter anderem mit uns“, sagt Marco Antwerpen.

Seine Elf könnte vor dem Anpfiff auf Platz drei abgerutscht sein: Die im Augenblick zwei Zähler schlechtere Eintracht aus Braunschweig empfängt am Samstag die kaum mehr zu rettenden Würzburger Kickers.