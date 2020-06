Dominik Schad, Außenverteidiger des 1. FC Kaiserslautern, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Der eigentlich bis Sommer 2021 gültige Kontrakt des 23-jährigen Leistungsträgers läuft nun bis zum 30. Juni 2023. Das hat der Verein am Mittwoch vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer MSV Duisburg (20.30 Uhr) bekannt gegeben. Der ehemalige U20-Nationalspieler wechselte vor zwei Jahren von der SpVgg Greuther Fürth auf den Betzenberg. In der vergangenen und der aktuell laufenden Spielzeit lief der kampfstarke Außenverteidiger bisher in 58 Drittligapartien (ein Tor) und drei DFB-Pokal-Spielen für die Roten Teufel auf.

Schad will „Großes bewegen“

„Wir freuen uns sehr, den Vertrag mit Dominik Schad vorzeitig verlängern zu können. Dome hat sich bei uns schnell weiterentwickelt und passt mit seiner Spielweise sehr gut auf den Betzenberg. Dominik Schad ist ein wichtiger Baustein in unseren Planungen“, sagt FCK-Sportdirektor Boris Notzon. „Ich habe mich beim FCK sehr gut eingelebt und fühle mich auch innerhalb der Mannschaft extrem wohl. Daher war es für mich der nächste logische Schritt, meinen Vertrag beim FCK zu verlängern“, sagt der 1,76 große, in Aschaffenburg geborene Schad – und fügt an: „Gemeinsam mit diesem Verein und den Fans ist einiges möglich und ich bin mir sicher, dass wir hier noch Großes bewegen können.“