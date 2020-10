Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern wird im „Geister“-Heimspiel am Montagabend (19 Uhr) in einem Sondertrikot auflaufen. Das hat Roger Lewentz, der rheinland-pfälzische Innenminister und Vorsitzende der Fritz-Walter-Stiftung, am Samstag in sozialen Netzwerken verkündet. Die Partie am Montag steht noch ganz im Zeichen des 100. Geburtstags von Fritz Walter, die das FCK-Idol am Samstag gefeiert hätte.