Über 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitagabend das Benefizspiel einer Ü32-Auswahl des SC Bobenheim-Roxheim gegen ein Team gebildet aus ehemaligen Spielern des 1. FC Kaiserslautern, von denen die meisten zwischen 2009 und 2011 für die Roten Teufel am Ball waren. Es war also das Wiedersehen mit einigen Helden der jüngeren FCK-Historie, mit Spielern, die den Lauterern 2010 die Zweitliga-Meisterschaft und 2011 den siebten Tabellenplatz in Liga eins bescherten. Organisiert wurde das Ereignis von Roger Lutz und dem ehemaligen FCK-Erfolgstrainer Marco Kurz.

Das ausverkaufte Benefizspiel war der Höhepunkt des Vereinsfests des SCB, das am Freitag begann und noch bis Sonntag läuft. Bei bestem Sommerwetter durften die Zuschauer so manches Traumtor ihrer Lieblinge aus vergangenen Zeiten bewundern, die Auswahl von „Roger, Marco & Buli-Friends“ gewann mit 6:0. Für Autogramme, Fotos oder auch den einen oder anderen Plausch gab es ebenfalls Möglichkeiten. Die Einnahmen des Benefizspiels gehen an den Sozialverein Kunterbunt e.V. und den Förderverein Fußball SC Bobenheim-Roxheim e.V.