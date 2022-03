Für sein drittletztes Heimspiel der Punktrunde in dieser Fußball-Drittliga-Saison hat der 1. FC Kaiserslautern bisher 25.000 Eintrittskarten verkauft. Es gibt keine pandemiebedingten Zuschauerbeschränkungen mehr, 49.780 Besucher fasst das Fritz-Walter-Stadion. Der auf Tabellenrang zwei liegende Aufstiegsanwärter empfängt am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) zu dieser Partie, die ob aktueller Ausnahmegenehmigung nach FCK-Angaben nun komplett unter 3G-Bedingungen stattfindet, den vom Abstieg bedrohten MSV Duisburg. Insgesamt hat der FCK in dieser Saison noch sechs Punktpartien, muss noch dreimal auswärts ran.