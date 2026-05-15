Der FC Homburg ist vom Deutschen Fußball-Bund zu einer Strafe in Höhe von 20.000 Euro „unsportlichen Verhaltens“ der Anhänger verurteilt worden. Das teilt der Verein am Freitag mit. Während des Heimspiels der Saarländer Mitte November 2025 gegen den SV Sandhausen gab es Ausschreitung zwischen den Fanlagern. Unter anderem waren Anhänger aus beiden Blöcken ins Stadioninnere gestürmt, um sich auf dem Rasen zu prügeln. Die Polizei ging dazwischen.

Wie die Homburger mitteilen, konnten einige beteiligte Personen identifiziert werden und mit Stadionverboten belegt werden. Dabei handele es sich vor allem um Fans aus Sandhausen sowie der TSG 1899 Hoffenheim, die bei besagtem Spiel aufgrund einer Fanfreundschaft mit Homburg zu Gast waren. Am Samstag (14 Uhr) treffen der FC Homburg und der SV Sandhausen beim Rückspiel aufeinander.