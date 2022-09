Der FC Chelsea hat am Mittwochvormittag seinen Trainer Thomas Tuchel freigestellt. Der Verein reagierte damit auf den durchwachsenen Start in der englischen Premiere League und auf das überraschende 0:1 zum Auftakt der Champions League am Dienstagabend in Zagreb. Der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer hatte den englischen Club im Januar 2021 übernommen und vier Monate später zum Triumph in der Königsklasse (1:0 gegen Manchester City) geführt.