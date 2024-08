Der FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals gelöst. Mit 4:0 (2:0) gewann der Rekordmeister und -pokalsieger aufgrund der Spielanteile verdient gegen den Zweitligaaufsteiger SSV Ulm.

In der zwölften Minuten schlug der Favorit beim Pflichtspieldebüt seines Cheftrainers Vincent Kompany erstmals im Donaustadion zu. Thomas Müller traf aus rund zehn Metern zum 1:0. Eingeleitet worden war der Treffer von Josip Stanisic, der in der vergangenen Saison an Bayer Leverkusen ausgeliehen war und dort die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal gewann, und von Joshua Kimmich. Nur drei Minuten später war es wieder Müller, der nach einem Querpass von Serge Gnabry zum 2:0 einschob. Bitter lief die erste Pokalrunde für Ulms Torwart Christian Ortag, der in der 37. Minute nach einem Zusammenprall mit einem Teamkollegen vom Platz musste. Für ihn kam Nachwuchskeeper Marvin Seybold. Das 3:0 erzielte der eingewechselte Kingsley Coman nach Vorarbeit von Neuzugang Michael Olise (79.). Für den Endstand sorgte der ebenfalls eingewechselte Harry Kane (93.) in der Nachspielzeit nach einer Flanke von Müller.

Direkt nach der Halbzeitpause musste die Partie unterbrochen werden. Die Fans des FC Bayern hatten Pyrotechnik gezündet, es zischte und knallte – gut hörbar in der TV-Übertragung, als zahlreiche Raketen in den Ulmer Nachthimmel stiegen.