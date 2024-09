Die Schüsse, die am Sonntag in der Nähe des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gefallen sind, waren nach Einschätzung der US-Bundespolizei FBI anscheinend ein Attentatsversuch. Es werde zu einem Vorfall ermittelt, „der ein Attentatsversuch auf den ehemaligen Präsident Trump gewesen zu sein scheint“, teilte das FBI am Sonntag mit. Trump hielt sich laut Medienberichten in seinem Golfclub in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf, als in seiner Nähe Schüsse fielen; laut US-Medien gab es eine Festnahme.