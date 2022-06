Verkehrte Welt im deutschen Spritpreis-Streit? Das Münchner Ifo-Wirtschaftsinstitut will herausgefunden haben, dass die Ölkonzerne den staatlichen Tankrabatt bisher entgegen aller Vermutungen und Behauptungen nicht in die eigenen Taschen gesteckt, sondern weitgehend an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben haben.

Wie es zu dieser Einschätzung kommt und ob der Tankrabatt nach Ansicht von Ifo-Chef Clemens Fuest ein „Steuergeschenk für Wohlhabende“ ist, lesen Sie hier