Faurecia: 34 Millionen Euro für Sozialplan

Die Auseinandersetzung um die Teilschließung des Faurecia-Standorts in Hagenbach ist beendet. 172 Stellen werden gestrichen. Viele Details sind noch offen, aber einiges steht bereits fest.

Ein Ehepaar mit einer Leidenschaft für „Hakos“

Die Hakorette vereinigt Motorhacke, Einachsschlepper und Multifunktionalgerät in einem. Bei Gärtnern und Landwirten war das Gerät seit den 1950er-Jahren im Einsatz, inzwischen wird es nicht mehr gebaut. Sonja und Ralf Ströhm sammeln seit vielen Jahren Hakos, reparieren und restaurieren auch hoffnungslose Fälle. Über eine nicht alltägliche Leidenschaft.

Diagnose Krebs

Bei dem Befund schrillten alle Alarmglocken: Alejandro Oswald könnte Krebs haben. Anstatt auf Nummer sicher zu gehen, geizte seine Krankenkasse bei den Untersuchungen. Hätte die AOK mehr machen können?

Rufbus im Norden des Kreises geplant

Der Landkreis Südliche Weinstraße will erstmals einen On-Demand-Verkehr einrichten, einen Kleinbusverkehr auf Abruf. In den Genuss des besseren Angebots kommen zunächst nur zwei Verbandsgemeinden – wenn sie sich an den Kosten beteiligen.