Im Staufertunnel auf der B10 bei Annweiler ist am Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hat beinahe für einen schweren Unfall gesorgt. Laut Polizei war der weiße Kastenwagen in Fahrtrichtung Landau unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos konnte mit einem Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge verhindern. Die Autos touchierten sich. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr einfach weiter. Die Szene wurde von einer festinstallierten Videokamera im Tunnel aufgenommen. Nun fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer. Hinweise erbitten die Beamten der Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 964612.