Dass ein Beamter des Polizeipräsidiums Westpfalz bei einem Fußballspiel fast von einem Leuchtmunition-Geschoss getroffen wurde und danach erkrankte, wird nicht als Dienstunfall anerkannt. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt nach einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschieden.

Dietmar Scholz aus Altenglan war über viele Jahre hinweg als szenekundiger Beamter bei Spielen des 1. FC Kaiserslautern eingesetzt. Bei einer Auswärtsbegegnung in Karlsruhe ging 2015 ein Pyrotechnik-Geschoss, das zuvor das Tribünendach traf, etwa 50 Zentimeter neben dem Beamten nieder. Er war später monatelang krankgeschrieben und wurde 2017 wegen dauernder Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt. Er scheiterte danach jedoch mit seiner Klage gegen das Land, den Vorfall als Dienstunfall anzuerkennen – was unter anderem ein höheres Ruhegehalt bedeutet hätte. Zwar hatte ihm eine Polizeiärztin eine posttraumatische Belastungsstörung bescheinigt, das Land holte jedoch ein Gegengutachten ein, das zu einem anderen Ergebnis kam. Das Gericht seinerseits beauftragte zwei weitere Gutachter. Ergebnis laut Gericht: Eine durch den Pyrotechnik-Vorfall ausgelöste Erkrankung liege nicht vor, vielmehr hätten die psychischen Beschwerden schon zuvor bestanden.