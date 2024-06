Ab Donnerstag, 6. Juni, gilt bis zum 15. Juli ein Sonderfahrplan im Pfälzer Bahnverkehr. Er sieht deutlich weniger Züge vor als der Regelfahrplan, aber immerhin mehr als während der mehrtägigen Kabeldiebstahl-Krise.

Auf den Strecken von Mannheim nach Kaiserslautern über Neustadt, nach Germersheim über Speyer und nach Worms über Frankenthal fährt nur etwa jeder zweite S-Bahn-Zug. Dagegen sollen die Regional-Express-Züge auf den Linien RE1 (von Mannheim über Kaiserslautern nach Saarbrücken), RE 4 (von Karlsruhe über Speyer nach Mainz) und RE14 von Mannheim über Frankenthal nach Mainz wieder komplett fahren.

Um den Schaden durch die ausfallenden S-Bahnen etwas zu begrenzen, bedienen die RE14-Züge auf dem Weg von Worms nach Mannheim ausnahmsweise alle Stationen, an denen sonst nur die S-Bahn hält, also beispielsweise Bobenheim. Die meisten RE1-Züge halten ausnahmsweise an beiden Ludwigshafener Innenstadtbahnhöfen (Hauptbahnhof und Mitte) und außerdem in Haßloch, dagegen nicht mehr, wie während der Kabeldiebstahl-Krise, in Schifferstadt.

Die S44-Züge, die nur zwischen der BASF und dem Ludwigshafener Hauptbahnhof pendeln, fallen weiterhin aus.

Grund für die Einschränkungen des Zugangebots ist Personalmangel im Ludwigshafener Stellwerk. Durch einen Kabeldiebstahl, der die Leit- und Sicherungstechnik zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt mehrere Tage lang unbrauchbar machte, hatte sich die Situation im Pfälzer Bahnbetrieb weiter zugespitzt. Mehrere Tage lang gab es nur einen Notbetrieb mit zahlreichen Zugausfällen und teilweise großen Verspätungen.

Nähere Informationen zu den Veränderungen durch den Sonderfahrplan finden Sie hier.