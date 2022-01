Das Düsseldorfer Landgericht hat einen Angeklagten wegen einer in Internetchats geäußerten Bereitschaft zu Verübung von Anschlägen in Israel und wegen Terrorismusfinanzierung zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Richter sahen es laut einer Gerichtsmitteilung vom Freitag als erwiesen an, dass der 27-Jährige deutsche Staatsbürger aus Duisburg während dieser Kommunikation gegenüber einer Kontaktperson in den USA angab, die Anschläge sollten an 15 konkret benannten Orten in Israel geschehen.

Der Angeklagte errechnete während des Chatverkehrs im April und Mai vergangenen Jahres demnach auch ein Budget von 40.000 Euro, das für die Umsetzung des Plans erforderlich wäre. Der Mann hatte sich zuvor über Jahre hinweg mit radikalislamischem Gedankengut beschäftigt. Er gestand die Vorwürfe in dem Prozess.

Die Richter verurteilten den 27-jährigen deutschen Staatsbürger, weil er sich dazu bereit erklärte, einen Mord sowie verschiedene andere Straftaten zu begehen. Zudem sprachen sie ihn in einem Fall der Terrorismusfinanzierung schuldig, weil er hundert Euro an einen Bekannten bezahlte, um Kampfhandlungen der afghanischen Taliban zu unterstützen. Dieser hatte laut Gericht entsprechende Kontakte.