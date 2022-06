Bis 15. September ist der Eintritt im Historischen Museum der Pfalz frei. In der Zeit zwischen dem Ende der „Expedition Erde“-Ausstellung, die bis Sonntag 41.000 Besucher sahen, und den Eröffnungen des neu gestalteten Dom- und Diözesanmuseums sowie der Habsburger-Ausstellung ist ein kostenloser Einblick in die derzeit offenen Abteilungen und die Ausstellung zum französischen Militär in der Pfalz möglich.