Am 11. Juni 2023 wollten Polizeikräfte einen damals 47-Jährigen in Neustadt wegen eines bestehenden Haftbefehls festnehmen. Als der Mann durchsucht werden sollte, griff er einen Beamten mit einer Nagelfeile angriff. Der Polizist konnte dem Stich ausweichen und blieb unverletzt. Der Beschuldigte hatte seinerzeit einen Blutalkoholwert von 2,25 Promille. Nun, fast drei Jahre später, teilt die Polizei mit, dass das Amtsgericht Neustadt jetzt einen Strafbefehl unter anderem wegen Widerstands und tätlichen Angriffs im Zustand eingeschränkter Schuldfähigkeit gegen den Mann erlassen und eine Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro (150 Tagessätze à 30 Euro) festgesetzt hat.