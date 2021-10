Fast jeder Zweite hat bei der Bundestagswahl per Briefwahl abgestimmt. Der Briefwähler-Anteil lag bei exakt 47,3 Prozent und damit deutlich höher als vor vier Jahren, wie Bundeswahlleiter Georg Thiel am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 28,6 Prozent Briefwähler gewesen.

Der Briefwähleranteil bei Bundestagswahlen sei zwar seit 1957 kontinuierlich gestiegen. „Eine Steigerung um 18,7 Prozentpunkte hat es bisher aber noch nicht gegeben“, so Thiel. Bei der Bundestagswahl 2021 habe sich der bereits bei den Landtagswahlen im Frühjahr erkennbare „Trend zur deutlich verstärkten Nutzung der Briefwahl“ fortgesetzt. Bayern hatte demnach mit 62,4 Prozent den höchsten Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern, Thüringen mit 32,4 Prozent den geringsten.