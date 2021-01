Der Bund hat im Corona-Krisenjahr 2020 weniger neue Schulden aufnehmen müssen als erwartet: Die Nettokreditaufnahme belief sich auf 130,5 Milliarden Euro, wie aus dem am Dienstag vorgelegten vorläufigen Haushaltsabschluss des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Das waren 87,3 Milliarden Euro weniger als in den Nachtragshaushalten vorgesehen. Insgesamt gab der Bund 443,4 Milliarden Euro aus – bei Einnahmen von 313 Milliarden Euro. Damit fielen die Einnahmen höher und die Ausgaben niedriger aus als in den Nachtragshaushalten veranschlagt.

Steuereinnahmen höher als erwartet

Das Bundesfinanzministerium nannte mehrere Gründe für diese Entwicklung: Die Steuereinnahmen seien höher als erwartet ausgefallen, das Bruttoinlandsprodukt sei weniger stark geschrumpft als befürchtet, vorgesehene Investitionsmittel seien nicht komplett abgerufen worden, und die Hilfen für Unternehmen in der Corona-Pandemie seien zunächst weniger stark beantragt worden als erwartet.