Die Anzahl der Flüchtlinge in Neustadt ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zu Beginn des Jahres lebten 1275 Flüchtlinge in der Stadt, hinzu kommen 637 Menschen aus der Ukraine, die gesondert erfasst werden, weil sie ihren Wohnsitz frei wählen dürfen. Die übrigen Geflüchteten werden den Kommunen hingegen zugewiesen. Die Stadt hat auf die Entwicklung mit zusätzlichen Unterkünften reagiert. Wieso es gegen Ende des Jahres dennoch eng werden könnte, lesen Sie hier.