Mit 98 Stundenkilometern (km/h) mehr als erlaubt war am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer in der Stockholmer Straße in Speyer unterwegs. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, wurden zwischen 11.30 und 12.30 Uhr Geschwindigkeiten bei insgesamt 18 Fahrzeugen kontrolliert. Fünf Verstöße wurden festgestellt. Gegen den Motorradfahrer, der in der 50er-Zone mit 148 km/h unterwegs war, wird nun ermittelt. Auf ihn könnten ein Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich und drei Monate Fahrverbot zukommen. Laut einer Sprecherin der Polizei gibt es aber auch Hinweise, die auf ein Strafverfahren hindeuten. Details konnte sie dazu jedoch nicht nennen.