Drei Menschen sind am frühen Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt verletzt worden, zwei davon schwer, als Teile einer Hausfassade im vierten und fünften Stock sich lösten und auf den Bürgersteig in der Fressgasse fielen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich bei starkem Wind an einem Mehrfamilienhaus zwischen dem vierten und fünften Obergeschoss Fassadenteile gelöst und waren zu Boden gestürzt. Die beiden Schwerverletzten erlitten laut Polizei vor allem Kopfverletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht; über ihren Gesundheitszustand liegen der Polizei nach eigenen Angaben keine Informationen vor. Eine 19 Jahre alte Frau, habe außerdem eine Kopfplatzwunde, Prellungen und Schürfwunden erlitten. Durch die Brocken, die hauptsächlich aus Kacheln und Betongrundierung bestanden hätten, sei auch die Markise eines Restaurants im Erdgeschoss des Gebäudes zerstört worden.

Die Fressgasse Q7 war am frühen Nachmittag für die Aufräumarbeiten gesperrt worden und wird laut Polizei auch mindestens bis zum Sonntagmorgen gesperrt bleiben, da die Fassade gesichert werden muss. 20 Polizisten, 30 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und 20 Sanitäter der Johanniter Unfallhilfe und des DRK sowie drei Notärzte seien im Einsatz gewesen, so die Polizei. Ein Sachverständiger des Technischen Hilfswerks begutachtete die Fassade, um eventuelle weitere Gefahrenquellen zu finden. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt, die Kriminaltechnik aus Heidelberg übernahm die Spurensicherung.