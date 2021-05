Zu einer Explosion ist es am Sonntagnachmittag in Bruchmühlbach gekommen. Kurz vor 17 Uhr wollte ein junger Mann mit einem Winkelschleifer ein Metallfass zu einem Gartengrill umbauen, berichtet die Polizei. Offenbar wusste er nichts über den Inhalt des Fasses. Bei den Arbeiten mit dem Winkelschleifer löste er eine Explosion der Restgase aus. Hierdurch wurde der Boden des Fasses abgesprengt. Der 28-Jährige sowie eine 20-jährige Helferin mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen den Verantwortlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.