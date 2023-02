Die Polizeiinspektion Schifferstadt und der Kommunale Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Rheinauen haben am Dienstagabend auf RHEINPFALZ-Anfrage eine erste Zwischenbilanz nach dem Einsatz beim Waldseer Fasnachtsumzug gezogen. Erste Schätzungen gehen von rund 13.500 Besuchern aus. Aus polizeilicher Sicht sei der Umzug ruhig verlaufen, sagte ein Sprecher. Thomas Hauser, Leiter der Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Rheinauen, berichtete, dass die Umzugsstrecke um kurz nach 18.30 Uhr wieder vollständig befahrbar gewesen sei. Die Umzugs-Abschluss-Party in der Kulturhalle war zu diesem Zeitpunkt sehr gut besucht. Polizei, kommunaler Vollzugsdienst und ein vom Veranstalter engagierter Sicherheitsdienst sind dort auch noch am Abend und in der Nacht im Einsatz.

