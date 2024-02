Die schon totgeglaubte Tradition ist wieder quicklebendig: Zur Neuauflage des Grünstadter Fasnachtsumzugs war die Fußgängerzone proppenvoll. Der Chef-Organisator und VfR-Vorsitzende Karlheinz Schneider hat überschlagen, wie viele Zaungäste die 13 Teilnehmer-Gruppen bejubelten. Seine Methode dabei: auf repräsentativen Ein-Meter-Abschnitten die Menschen in der ersten Reihe zählen; dann schauen, in wie vielen Reihen sie stehen – und das Ganze schließlich auf die Gesamtstrecke hochrechnen. Demnach waren etwa 3000 bis 5000 Narren als Zuschauer dabei. Das sind weniger als in den Glanz-Zeiten, die geschätzte Anzahl entspricht aber den Dimensionen wie in den letzten Jahren vor dem Corona-Einschnitt. Für Schneider ist damit klar, dass es auch 2025 wieder einen Umzug gehen wird.

Was dabei anders laufen soll als in diesem Jahr, steht im ausführlichen Bericht mit großer Bildergalerie.