Ein wenig Frohsinn in trüben Zeiten hat der Karneval-Club Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf mit einer besonderen Aktion verbreiten wollen. Im Kreisel am Jahnplatz stellte er Fasnachtspuppen auf, rundum sowie in den Bögen der in der Mitte platzierten Skulptur. Indes haben Unbekannte dem bunten Bild in der Nacht auf Mittwoch ein jähes Ende gesetzt, indem sie den Puppen auf der Freifläche die Köpfe abschlugen. Auch Ortsvorsteher Claus Schick ist empört: Es sei einfach nur schlimm, dass sich immer dann, wenn Ehrenamtliche sich zum Nutzen aller engagierten, sich passende Übeltäter fänden, die alles kaputtmachten. Das begegne einem leider immer häufiger und nehme den engagierten Menschen die Motivation. Der Karneval-Club will sich indes nicht unterkriegen lassen, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt. Auch wenn die Aktion an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten sei: „#wirsindeins HELAU!“