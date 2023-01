Der von den Gönnheimer Fasnachtern veranstaltete Nachtumzug zieht am Freitag, 17. Februar, wieder durch die Straßen. Das stehe jetzt fest, gab Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) am Mittwoch im Gemeinderat bekannt. Wegen des durch die Zugabsagen ringsum befürchteten Zuschauerandrangs stehe man in ständigem Kontakt mit der Polizei. Sollte der Andrang zu der Veranstaltung tatsächlich zu groß werden, würden die Zufahrten zum Dorf abgesperrt, so Meinhardt.